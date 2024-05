Ilzer: „Das schönste Unentschieden der Saison“

Thomas Darazs (LASK-Trainer):

„Unterm Strich war es ein verdienter Sieg, weil wir über 90 Minuten die gefährlichere oder wie ich sagen würde die erwachsenere Mannschaft waren. Wir wollten Standardsituationen vermeiden, was uns nicht immer gelungen ist. Trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, dass wir in Schwierigkeiten kommen könnten. Wir haben gewusst, dass wir einen großen Schritt in Richtung Platz drei und in den Europacup machen können. Dementsprechend clever sind wir auch aufgetreten.“