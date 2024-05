Grazer fand sein geklautes Rad als Online-Inserat

Aber von Anfang an: In einer ruhigen Siedlung in Graz-Andritz sorgt aktuell eine Serie von Einbrüchen in Kellerabteile für Beunruhigung. So wurde in der Nacht auf den 2. Mai das hochpreisige Mountainbike von Mario F. gestohlen. „Jemand hat sich Zugang über die Tiefgarage verschafft, hat ein Schloss aufgebrochen und ist in den Keller eingestiegen“, erzählt der Grazer.