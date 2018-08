Sex mit Mädchen (15): Österreicher in USA in Haft

Jenem 18-jährigen Oberösterreicher, der am Montag in Sarasota County im US-Bundesstaat Florida festgenommen wurde, weil er Sex mit einer erst 15-jährigen Chat-Bekanntschaft gehabt haben soll, geht es den „Umständen entsprechend gut“, so Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums. „Die Botschaft in Washington hat einen Rechtsanwalt vermittelt, den der Inhaftierte bereits mit der anwaltlichen Vertretung beauftragt hat.“ Der 18-Jährige befindet sich derzeit in Haft.