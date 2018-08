Sex mit US-Amerikanerin (15): Österreicher in Haft

Ein 18-jähriger Österreicher ist am Montag in Sarasota County im US-Bundesstaat Florida festgenommen worden. Der Teenager war in die USA gereist, um dort seine 15-jährige Chat-Bekanntschaft zu treffen. Es soll dabei auch zu Sex gekommen sein, was in Florida einen Verstoß gegen das Schutzalter von 16 Jahren bedeuten würde. Er wurde laut Angaben der örtlichen Polizei ins Bezirksgefängnis gebracht.