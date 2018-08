Kids-TV: Eintauchen in beliebte Serienklassiker!

Wir kennen sie und lieb(t)en sie, behalten sie in liebevoller Erinnerung: die Serien - und Helden - unserer Kindheit. Manche davon längst zum Klassiker avanciert, erfreuen sie nach wie vor die Herzen der Kinder und Cartoon-Liebhaber. krone.at präsentiert Ihnen alte und neue Serienhits für Klein und Groß. Tauchen Sie - natürlich kostenlos und jede Woche neu! - in beliebte Hits der 80er- und 90er-Jahre und freuen Sie sich über „Es war einmal …“, „Der kleine Bär“, „Fix & Foxi“ & Co. Wetten, Sie können bei so manchem Intro noch mitsingen? krone.at wünscht Ihnen und Ihrer Familie viel Spaß!