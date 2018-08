Harley-Davidson entwickelt eigene Reiseenduro

Völlig neue Baureihen

Die neue Mittelklasse-Baureihe zielt auf drei verschiedene Marktsegmente: Dazu gehören die vor allem in Europa stark gefragten Sport Adventure Bikes, auch Reiseenduro genannt. Hier will man bereits 2020 die Pan America 1250 serienreif haben. Zudem soll es bis dahin auch ein Custom-Modell mit 1250-ccm-Motor sowie einen Streetfighter mit 975 ccm Hubraum geben; bis 2022 sind weitere Modelle geplant. Es scheint, dass das Triebwerk (wassergekühlter 60-Grad-V2-Motor) auf dem Motor des Modells „Street“ basiert, das sei 2014 in Indien gebaut wird; die Verkaufszahlen dieses Modells liegen jedoch unter den Erwartungen von Harley-Davidson.