Tiroler Start-up: Rateboard erobert den Markt

Rund 150 Kunden

Heute betreut Rateboard rund 150 Hotels aus dem deutschsprachigen und italienischen Raum. Kürzlich hat das Start-up 1,3 Millionen Euro an Investitionen erhalten. Die sollen in Marketing und Sales fließen. Denn die Visionäre haben noch was vor: „Wir würden unser System gerne auch in anderen Branchen anwenden.“