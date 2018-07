Der Hogmoa vom Hundstoa

100 Ranggler zeigten nicht nur Kraft, auch Geschicklichkeit und Mut: „Wir hatten allein in den Schülerklassen 52 Starter“, freut sich Ranggler-Obmann Hans Bernsteiner und bedankt sich für die Arbeit in den Ranggler-Gemeinden. Sogar ein Exot kam auf den Ranggler-Olymp: May Freyne aus Schottland. „Dort gibt es Keltisch Ringen, eine Urform des Ranggelns“, erzählt Bernsteiner, dass der Salzburger Verband schon in den hohen Norden reiste.