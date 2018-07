Todesdrama um „Gischi“: Dein Lachen wird fehlen!

Sein Tod sorgte auch in Deutschland für Schlagzeilen. Denn als Aktiver hatte er auch für Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt und Osnabrück in der ersten und zweiten Bundesliga gestürmt. In Österreich war der 7-fache Teamspieler für den FC Tirol, LASK und Steyr tätig. Seine Hochblüte erlebte er in Innsbruck aber unter Ernst Happel. Gischi wurde zweimal Meister, zweimal Cupsieger und 1992 Torschützenkönig. Insgesamt schoss er 131 Bundesliga-Tore.