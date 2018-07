Reinhard Kager wird neuer Leiter der Klangspuren

Kager wurde am 2. April 1954 in Graz geboren. Er arbeitete unter anderem bis 2002 als Kulturkorrespondent der „FAZ“ und zahlreicher ARD-Rundfunkanstalten. Von 2002 bis 2012 leitete er die Jazzredaktion des Südwestrundfunks in Baden-Baden sowie die Improvisationsschiene der Donaueschinger Musiktage und das alljährliche „SWR NEWJazz Meeting“. Seit 2013 lebt er als freier Autor in Wien und ist u. a. für die „FAZ“, die ARD und den ORF tätig. Zudem unterrichtet er an den Universitäten in Graz und in Wien.