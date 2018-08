So geben Sie Insekten ein Zuhause in Ihrem Garten

Ein Insektenhotel ist wahrer Luxus für! Die kleinen Tierchen suchen sich ein Schlupfloch und bauen dieses eigenständig zu. Somit bieten Sie Insekten nicht nur eine Nist-, sondern auch Überwinterungshilfe. In den Bambusrohren finden Bienen, Marienkäfer und Co. Genug Platz zum „Wohnen“. Die enthaltenen Holzspäne nutzen sie zum Zumauern Ihres Quartiers. Das praktische Modell können Sie ganz einfach an einem Baum oder einer Mauer aufhängen. Dank dem Drahtgitter an der Vorderseite sind Nützlinge auch vor Vögeln geschützt. Zudem ist das Hotel auch in Ihrem Garten nett anzusehen!

Maße 20 x 20 x 7 cm

Gewicht 680 g

Preis: 7,90 €

