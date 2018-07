Fahrerflucht hat für Lenker (17) ernste Folgen

Es war ein Sprung in der Windschutzscheibe, der beim Vater eines 17-jährigen Schülers aus Grein in Oberösterreich den Verdacht schürte, sein Filius könnte jener gesuchte Unfalllenker sein, der am Samstag in Schwertberg zwei Menschen schwer verletzt hatte und geflüchtet war. Auf den Verdächtigen kommt nun einiges an Ungemach zu.