„Werden keine autonomen Waffensysteme entwickeln“

Gegenreaktion auf Google, Amazon & Co.

Die Erklärung erfolgt als Gegenreaktion auf mehrere Unternehmen, die zuletzt wegen ihrer Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden im Bereich der KI in die Negativschlagzeilen geraten waren. So musste Google etwa Kritik einstecken, nachdem seine Teilnahme an einem Projekt des US-Verteidigungsministeriums zur besseren Bilderkennung bei Drohnen-Aufnahmen bekannt geworden war. Nach Mitarbeiterprotesten machte der Konzern einen Rückzieher. Auch Amazon geriet in die Kritik, weil es seine Gesichtserkennungstechnologie mit Strafverfolgungsbehörden teilt, während Microsoft aufgefordert wurde, Dienstleistungen für die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE bereitzustellen.