Google will keine intelligenten Waffen mehr bauen

Zusammenarbeit mit dem Militär bleibt

Grundsätzlich werde Google seine Zusammenarbeit „mit Regierungen und dem Militär in vielen anderen Gebieten“ fortsetzen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Beispiele seien die Cybersicherheit, Trainings oder Such- und Rettungsarbeiten. Google-Chef Sundar Pichai erklärte in einem Blog, das Unternehmen nutze künstliche Intelligenz, „um Menschen bei der Lösung dringender Probleme zu helfen“, etwa um Waldbrände oder Krankheiten frühzeitig zu erkennen.