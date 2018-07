Verhaltenskodex verletzt: TI-Chef tritt zurück

Die Verstöße stünden demnach in Zusammenhang mit dem persönlichen Benehmen Crutchers, teilte Texas Instruments weiter mit, ohne jedoch Details zu nennen. Das Unternehmen betonte, dass der Abgang nichts mit dem operativen Geschäft oder den Bilanzen zu tun habe. Crutcher, der seit 22 Jahren für Texas Instruments in verschiedenen Positionen tätig war, wurde erst am 1. Juni zum Firmenchef befördert. Nun soll sein Vorgänger Rich Templeton die Konzernleitung wieder dauerhaft übernehmen.