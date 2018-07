Chaos in Paris: Jubelfeiern mit Tränengas geräumt!

Mann nach Sprung in flachen Kanal gestorben

Im südöstlichen Annecy starb laut Polizei ein 50-jähriger Mann, als er nach dem Schlusspfiff in einen flachen Kanal sprang und sich das Genick brach. In Saint-Felix in Nordfrankreich starb ein Mann in seinen 30ern, als er kurz nach dem WM-Spiel mit seinem Auto in einen Baum raste.