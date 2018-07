Ein Crash und falsche Farbe: Pannenparade in Paris

Auch Gedenken an den Anschlag von Nizza

Überschattet wurden die Feiern vom Gedenken an den Anschlag von Nizza, der sich zum zweiten Mal jährte. Am 14. Juli 2016 hatte ein islamistischer Attentäter in der Mittelmeer-Stadt einen Lkw in die Menge gesteuert und 86 Menschen getötet. Im ganzen Land sind an diesem Wochenende 110.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.