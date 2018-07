Budget für Kinderbetreuung droht sattes Minus

Der Bund leistet seit Jahren Zuschüsse über Bund-Länder-Vereinbarungen. Diese Vereinbarungen werden nun bald auslaufen. Im ÖVP-FPÖ-Budget waren bisher allerdings insgesamt nur 90 Millionen vorgesehen, also 50 Millionen Euro weniger als bisher. Nunmehr wurde diese Summe zwar noch einmal um 20 Millionen aufgestockt, was Bogner-Strauß als Erfolg für sich reklamiert - was bleibt, ist dennoch ein Minus von 30 Millionen Euro zum bisherigen Budget von 140 Millionen Euro.