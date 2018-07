Kopftuchverbot in Kindergärten noch heuer fix

Die nach der Arbeitszeit-Debatte ein wenig in Bedrängnis geratenen Freiheitlichen setzen mit dem Kopftuchverbot wieder auf eines ihrer Lieblingsthemen. Und das klingt dann so: „Wir Freiheitlichen setzen unser nächstes Wahlversprechen um. Das Kopftuchverbot kommt“, so Strache am Samstag. Ihm gehe es dabei „um die bestmögliche Entwicklung und Entfaltung aller Kinder“, beteuert der FPÖ-Chef.