Zwölf-Stunden-Tag kommt bereits ab 1. September

Dem Widerstand großer Teile der arbeitenden Bevölkerung zum Trotz will die Bundesregierung die Ausweitung der Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag oder 60 Stunden pro Woche bereits früher als geplant einführen. Ursprünglich sollte das neue Arbeitszeitgesetz, das am Donnerstag im Nationalrat beschlossen wird, am 1. Jänner 2019 in Kraft treten, nun soll es bereits am 1. September so weit sein, wie die Parlamentsklubs von ÖVP und FPÖ bestätigten.