Otto-Katalog fällt Online-Shopping zum Opfer

Der Otto-Katalog wird eingestellt. Er ist dem Trend zum Online-Shopping zum Opfer gefallen, heißt es aus der Otto-Zentrale in Hamburg. Der Versandhändler will den Hauptkatalog im Dezember mit dem Frühjahr-/Sommer-Sortiment 2019 zum letzten Mal verschicken. Der dicke Wälzer pries seit 1950 Waren zur Bestellung an. Models wie Claudia Schiffer, Heidi Klum oder Gisele Bündchen zierten das Titelbild.