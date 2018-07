Wie Sie Plastikrückstände im Essen verringern

Kunststoffen wird bei ihrer Herstellung einiges an Chemie beigemengt. Farb- und Konservierungsmittel sowie Weichmacher sollen die Materialeigenschaften verbessern. Sie sind aber nicht fest im Plastik gebunden, sondern können ins Lebensmittel eindringen. Das wird unter Wärmeeinwirkung noch verstärkt. Wir kennen alle den typischen Plastikgeschmack aus Wasserflaschen, wenn sie lange in der Sonne gelegen haben. „Lebensmittel sollten daher auch nicht in der Kunststoff-Verpackung oder Schale erhitzt werden. Selbst wenn die Coffee-to-go-Becher mittlerweile aus Papier sind, Keramik- oder Edelstahl-Behälter sind die bessere Wahl. Denn die Papierbecher sind innen mit einer wasserabweisenden Schicht versehen, aus der Chemikalien in den Kaffee einwandern können“, raten die Ernährungswissenschafterinnen Sabine Bisovsky und Eva Unterberger von essenzielles.at