Wasserfall reißt junges Influencer-Trio in den Tod

Wie die britische TV-Anstalt BBC berichtet, soll Scaper am Rande der Shannon Falls in British Columbia ausgerutscht sein, als das Trio in einem natürlichen Pool am Rande des Wasserfalls gebadet hat. Die beiden Männer versuchten, sie zu retten, wurden aber mit in die Tiefe gerissen. Das Trio stürzte vor den Augen einiger Freunde 30 Meter tief ab.