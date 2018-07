Videoschiedsrichter zerstört Brasiliens WM-Träume!

Im WM-Viertelfinalspiel zwischen Brasilien und Belgien gingen die Wogen hoch: In der 55. Minute wurde dem fünffachen Weltmeister ein klarer Elfmeter verwehrt. Gabriel Jesus wurde im Strafraum (am Fünfer) eindeutig mit einem Foul vom Ball getrennt. Der Pfiff des serbischen Schiedsrichters Mazic ertönte aber nicht und auch der Videoschiedsrichter in Moskau entschied falsch. Die Tore des Spiels sehen Sie im Video.