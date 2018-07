Doskozil: „Einseitige Belastung für Österreich“

Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) warnt vor der geplanten deutschen Vorgangsweise mit Asyl-Transitzentren an der Grenze zu Österreich. „Dieser innerparteiliche Kompromiss der Union bedeutet eine einseitige Belastung für Österreich“, teilte Doskozil am Montagabend mit. Der burgenländische Landesrat bezeichnete die Einigung der CDU/CSU (siehe Video oben) als „schlecht für die EU und schlecht für Österreich“ und rief die Regierung in Wien auf, gegen das deutsche Vorhaben vorzugehen. Montagfrüh verkündeten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), dass nun „Maßnahmen zum Schutz unserer Südgrenzen“ vorbereitet würden.