Tunesien verabschiedet sich mit 2:1 gegen Panama!

Debütant Panama ist bei der Fußball-WM ein Punktgewinn verwehrt geblieben! Die „Canaleros“ mussten sich in Saransk im Gruppe-G-Duell der zuvor punktlosen Teams zum Abschluss der Gruppenphase Tunesien trotz Halbzeitführung mit 1:2 geschlagen geben. Mit diesem einigermaßen versöhnlichen Abschied von der WM verteidigte Tunesien den dritten Gruppenplatz hinter Belgien, das England 1:0 besiegte, und den „Three Lions“. Panama ging nach etwas mehr als einer halben Stunde äußerst glücklich durch ein Eigentor von Yassine Meriah in Führung. Nur sechs Minuten nach der Pause glich mit Fakhreddine Ben Youssef der auffälligste Tunesier aus. Wahbi Khazri stellte dann in der 66. Minute die Weichen auf den zweiten Sieg Tunesiens bei einer WM.