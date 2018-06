Erstmals seit 1986 keine Afrikaner im Achtelfinale

Durch das Aus des Senegal scheiterten alle fünf Teilnehmer des Kontinents beim Turnier in Russland. Europa stellt zehn Teams im Achtelfinale - so viele wie zuletzt 2006. Deutschland, Island, Serbien und Polen verpassten das Weiterkommen. Asien ist nur mit Japan vertreten, Mexiko ist als einziges Land aus dem Kontinentalverband Nord-/Mittelamerika und Karibik (CONCACAF) dabei. Aus Südamerika schaffte es nur Peru nicht in die K.-o.-Runde.