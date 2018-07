Zum Sonnengruß hoch in den Bergen

Wer Heike kennen lernt, der weiß sofort, dass sie eine echte Powerfrau ist. Erst heuer hat die 32-Jährige ihr Yoga-Studio in Wolfsberg eröffnet und das erfolgreich. Denn Heike unterrichtet Hatha-Yoga, eine Form, bei der Gleichgewicht zwischen Körper und Geist vor allem durch Übungen, den Asanas, durch Atemübungen, den Pranayama sowie Meditation angestrebt wird. „Glaube mir, auch sitzen und atmen kann sehr kräfteraubend sein“, sagt Heike: „Es gibt heute so viele Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten, dass viele den Kontakt zu sich selbst verlieren.“ Ihre Kurse bietet die sympathische Wolfsbergerin aber nicht nur in ihrem Studio an: „Wir gehen auch raus in die Natur, hinauf in die Berge.“ Dabei arbeitet Heike mit Wanderführerin Lisa-Marie Jagarinec aus St. Gertraud zusammen. Für ein verlängertes Wochenende wird dafür extra eine Jagdhütte in den Seetaler Alpen angemietet: „Neben dem Yoga-Unterricht pflegen wir dabei auch das Gemeinschaftliche. Wir kochen gemeinsam, natürlich nur mit heimischen Lebensmittel und nichts bleibt übrig“, erklärt Heike ihre Philosophie: „Sogar die Müsliriegel stellen wir selbst her.“ Und die Energie daraus braucht’s auch für die Übungen mit klingenden Namen wie Berghaltung, Baum, Cobra oder Krähe.