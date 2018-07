Ein Berg als Geschenk

Mit Weitblick gelang es dem Villacher Holzindustriellen Albert Wirth 1918, den Grundstein für den Nationalpark Hohe Tauern zu legen. Der vermögende Villacher hatte bei einer Reise in die USA, wo er neue Betonbau-Techniken studieren wollte, auch den Yellowstone-Nationalpark kennen gelernt und die Idee, wertvolle Landschaften unter Schutz zu stellen, nach Österreich gebracht. „Denn besonders entsetzt hatte Wirth der Verkehr in Chicago und New York, an dem damals schon viele zugrunde gingen“, erinnert Nationalpark-Direktor Peter Rupitsch. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Wirth durch das Auflösen von Holzlagern viel Bargeld gemacht und wollte dieses vor der absehbaren Geldentwertung gut anlegen.