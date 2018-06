DFB reagiert mit Sperren auf Schweden-Ausraster!

Jenen beiden Offiziellen, die sich beim 2:1-Sieg von Titelverteidiger Deutschland gegen Schweden unsportlich verhalten haben, wird vom Deutschen Fußballbund im abschießenden Gruppenspiel der Fußball-WM in Russland gegen Südkorea der Zutritt zum Platz nicht genehmigt. Das teilte der DFB am Montag in einer Aussendung mit.