„Pokémon Let‘s Go“: Die ultimative Monsterjagd?

Es war einer der Stars am Nintendo-Stand auf der E3 und kommt Mitte November auf den Markt: „Pokémon Let’s Go“ in seinen beiden Spielarten mit Pikachu oder Evoli als Begleiter. Es ist nicht nur das erste große „Pokémon“-Abenteuer für die Nintendo Switch, sondern auch der Versuch, die zwei Welten des Smartphone-Spiels „Pokémon Go“ und der RPG-Klassiker zu verschmelzen. Wir hatten bei Nintendo in Frankfurt Gelegenheit, einen ersten Blick auf die Monsterjagd zu werfen.