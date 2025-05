Gilgeous-Alexander erstmals zum MVP der NBA gekürt

Gilgeous-Alexander steht mit den Oklahoma City Thunder derzeit in den Finals der Western Conference – in der Runde zuvor hatte das Team Jokic und die Nuggets ausgeschaltet. In der Hauptrunde kam der 26 Jahre alte Kanadier durchschnittlich auf 32,7 Punkte je Spiel und dazu im Schnitt 5,0 Rebounds, 6,4 Vorlagen und 1,72 Steals. In seinem siebenten Jahr in der NBA war er zudem der Topscorer der Liga. Nur in einer Partie dieser Saison verbuchte er weniger als 20 Zähler in einem Spiel.