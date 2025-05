Bestätigt: KTM bekommt von Indern 600 Millionen €

Die Bajaj Auto International Holdings B.V., die bislang 49,9 Prozent an Pierer-Mobility-Mehrheitseigentümer Pierer Bajaj hält, stellt der KTM AG ein Darlehen in Höhe von 450 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere 150 Millionen Euro werden der Pierer Mobility AG gewährt, die den erforderlichen Restbetrag zur Erfüllung der Quotenzahlungen an die KTM-Gesellschaften weiterleitet.