Gut Aiderbichl muss Wiedereröffnung verschieben

„Leider gestalten sich die Aufräum- und Sanierungsarbeiten umfangreicher als zunächst angenommen“, bedauert Dieter Ehrengruber, Stiftungsvorstand und Geschäftsführer von Gut Aiderbichl. „Wir waren so froh, dass das Feuer in der Küche rasch eingedämmt werden konnte und alles glimpflich ausgegangen ist. Entsprechend optimistisch waren wir“, sagte Ehrengruber in einer Presseaussendung weiter. Doch beim Aufräumen wurde deutlich, dass die Schäden größer sind als erwartet und die Sanierung doch länger dauert als ursprünglich geplant.