Spielzeugpistole beeindruckte Kassiererin nicht

„Ich komm’ mit der großen Waffe wieder“

Als keine Kunden in Sicht waren, forderte er: „Und jetzt machst du mir die Kassa auf!“ Die Frau fackelte nicht lange: „Sicher nicht!“, entgegnete sie. So resolut, dass der Möchtegern-Räuber tatsächlich das Weite suchte, sich allerdings an der Tür noch umdrehte und drohte: „Ich komm’ dann mit der großen Waffe wieder!“ Zum Glück war die Polizei schneller; der Mann wurde kurz nach der Tat festgenommen.