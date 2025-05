Aufregung um Trumps „exklusiven“ Krypto-Empfang

Zugleich investiert die Trump Organization weiter in Luxusimmobilien in aller Welt. Vor der Reise des Präsidenten in die Golfstaaten bereiteten die älteren Trump-Söhne Eric und Donald Jr. milliardenschwere Deals vor. In Vietnam besiegelte Präsidentensohn Eric am Mittwoch den Bau eines Luxus-Resorts mit Golfplatz für 1,5 Milliarden Dollar. Parallel laufen die Verhandlungen mit Vietnam und anderen Ländern über die Trump-Zölle.