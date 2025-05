ÖFB-Legionär Danso jubelt: „Es bedeutet mir alles“

Kevin Danso (Tottenham-Verteidiger): „Mir ist bei der Einwechslung so viel durch den Kopf gegangen, ich wollte einfach nur die Null halten. Das haben wir geschafft und stehen jetzt als Europa-League-Sieger da. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, bedeutet mir alles. Ich werde die ganze Nacht tanzen und Stimmung machen, freue mich riesig. Es ist sehr wichtig nach dieser schwierigen Saison, in der es nicht so gelaufen ist. Wir hatten viele Verletzte, haben dann alles in die Europa League reingesteckt und was Besonderes geschafft. Nach langer Zeit wieder einen Pokal zu gewinnen, ist für Tottenham was Besonderes, und ich bin ein Teil davon.“