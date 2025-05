Schwerer Unfall: Elfjähriges Mädchen verletzt

Gegen 18.30 Uhr war eine 18-Jährige aus dem Bezirk Liezen auf der B146 von Admont kommend in Richtung Liezen unterwegs. Auf Höhe von Straßenkilometer 85,400 dürfte sie in einer Linkskurve auf das Straßenbankett geraten sein. In weiterer Folge geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 44-jährigen Frau kam.