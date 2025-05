Temu teurer? EU plant Zuschlag auf China-Pakete

Unsere Händler hätten inzwischen einen Schaden von 4,5 Milliarden Euro dadurch, mahnt Handelsverbands-Chef Rainer Will. Er fordert daher, die Zollfrei-Grenze ganz zu streichen. Weiters sollten Plattformen, die sich wiederholt nicht an die EU-Vorgaben und etwa gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe in den Produkten haben, zumindest zeitweise komplett vom EU-Markt ausgeschlossen werden. „Es wird höchste Zeit, dass die EU hier konsequent handelt“, drängt auch Harald Gutschi, Chef des Versandhändlers Otto Austria (Universal Versand etc.).