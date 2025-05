Bruder bedroht: „Werde dir Messer in Hals rammen!“

So sei es auch an jenem Abend gewesen. „Ich war damals mit einem Freund in meinem Zimmer. Wir hatten schon was getrunken. Da kam mein Bruder herein und forderte uns auf, etwas leiser zu sein.“ Es kommt zum Streit und zum Gerangel, das sich in die Küche verlagert. Dort greift der Angeklagte zu einem Fleischermesser mit 20 Zentimeter langer Klinge und schreit: „Ich steche euch alle ab!“