Lewis Hamilton schnappt sich Pole in Le Castellet

„Das war nicht schlecht“, meinte Hamilton in seiner ersten Stellungnahme außerhalb des silbernen Dienstwagens. „Es fühlt sich toll an, wieder zurück in Frankreich zu sein. Es ist ein schöner Platz hier.“ Der 33-Jährige hatte am Freitag die beiden Trainingseinheiten auf dem Circuit Paul Ricard dominiert. Der Grand Prix am Sonntag (16:10 Uhr) ist der erste in Frankreich seit zehn Jahren, zuletzt wurde 2008 in Magny Cours gefahren.