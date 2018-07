Top Tipps: Urlaub einmal anders

# Kulturen erleben

Laut einer aktuellen Studie der Adventure Travel Trade Association (ATTA) verändert sich der Trend von Abenteuerreisen. Riskante Adrenalin-Aktivitäten werden um 45 % weniger bevorzugt als „eine neue Kultur erleben“. Lernen Sie die wahren Schätze eines Landes kennen und lassen Sie sich von lokalen Guides die Region zeigen.

# Abseits der Masse reisen





# Zeit sparen HL Travel, die exklusive Individualreisen organisieren und für einen entspannten Urlaub sorgen. Langes Anstehen an Check-in-Schaltern, indirekte Flüge und Weiterfahrten zur Wunschdestination oder Warteschlangen bei der Einreise kosten nicht nur Nerven, sondern auch wertvolle Zeit. Überlegt euch, wo ihr komplizierte Wege vermeiden könnt und fliegt Destinationen direkt an. Falls es keine Linienflüge gibt, kontaktiert Reiseexperten wie, die exklusive Individualreisen organisieren und für einen entspannten Urlaub sorgen. Damit ihr euch auf auf eurer nächsten Reise nicht an einem Strand wiederfinden, an dem sich Sonnenschirm an Sonnenschirm reiht oder ihr euch großen Touristengruppen anschließen müsst, um Tagesausflüge an unauthentische Natur- oder Städteerlebnisse zu machen, holt euch Tipps bei Experten ein, die das Land und die Gegenden kennen. Melanie Frühwirt plant und organisiert beispielsweise für ihre Kunden exklusive Erlebnisse und besucht die Orte vorab, um eine erstklassige Beratung sicherzustellen.

# Wünsche erfüllen

Träumt ihr davon, einmal im Leben die Nordlichter zu sehen? Wilde Tiere im natürlichen Lebensraum zu beobachten? In kristallklares Wasser einzutauchen? Wartet nicht auf morgen. Es gibt nichts, dass euch mehr erfüllen wird, als langgehegte Träume wahr werden zu lassen.

# Neue Orte entdecken

Soziale Medien enthüllen weniger bekannte Reiseziele für die Öffentlichkeit und schaffen den Trend, dass Reisende zunehmend nach entlegeneren Orten suchen. So zum Beispiel Papua-Neuguinea, Bhutan, Paraguay und Kasachstan, deren Touristenzahlen nach Angaben der Weltbank wachsen. Länder wie die Mongolei oder Turkmenistan haben auch die Aufmerksamkeit der Hoteliers auf sich gezogen. Shangri-La, Hyatt und auch Hilton eröffnen in der ehemaligen Sowjetrepublik neue Häuser. HL Travel bietet 2018 bereits Kreuzflüge unter anderem nach Longyearbyen, Wladiwostok, Port Moresby und Udaipur an. Noch nicht dort gewesen? Dann nichts wie los.