USA: Diese App erleichtert die Einreise wirklich

Jeder leidgeprüfte USA-Fan kennt das: Nach einem kräfteraubenden internationalen Flug über den Atlantik nerven die endlos langen Warteschlangen bei der Pass- und Einreisekontrolle besonders. Um den Einreisevorgang deutlich zu beschleunigen, bietet der amerikanische Zoll- und Grenzschutz seit vergangenem Jahr eine kostenlose App an.