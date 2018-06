So rollt Nokia den Handy-Markt von hinten auf

Android One lockt Nutzer in Scharen

Seit einigen Monaten setzt der Hersteller auf Googles Android-One-Initiative, bei der ein unangepasstes Android ohne herstellerspezifische Dreingaben auf den Geräten installiert wird. Damit rennt Nokia bei den durch missliebige KI-Assistenten und Bloatware geplagten Smartphone-Nutzern offene Türen ein. „Wenn ich ein Auto kaufe, will ich ja auch nicht, dass mir der Autohersteller vorschreibt, wie ich es zu nutzen habe“, sagt Matrone. Dass man bei Android One Sicherheits-Updates direkt von Google erhalte, also nicht allzu lang darauf warten müsse, sei nicht nur im Geschäftsumfeld, wo Sicherheit ein großes Thema ist, ein weiterer Vorteil von Android One.