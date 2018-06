Nokia 7 Plus: Technik der Oberklasse zum Sparpreis

Android One: Software ohne Dreingaben

Ein Wort zur Software: HMD installiert am Nokia 7 Plus wie auf all seinen neueren Nokia-Smartphones Android One, sozusagen die unangepasste Originalversion von Android, die direkt von Google aktualisiert wird. Das hat den Vorteil, dass man Updates und neue Android-Versionen schneller erhalten sollte als Besitzer anderer Smartphones.