Messi-Mutter eilt zu Hilfe: „Leiden sehr darunter“

Vor der Abreise nach Russland habe sie ihrem Sohn gesagt, er solle bei der WM so spielen, „als spielte er auf dem Platz von Grandoli“, seinem Club aus der Kindheit in Rosario, erklärte die Mutter. In das TV-Interview waren Fotos des kleinen Messi eingeblendet und auch ein Videomitschnitt, auf dem bereits seine späteren Offensivqualitäten zu erkennen sind.