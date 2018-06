Sind Sie die Speerspitze gegen diese Regierung?

Herr Katzian, warum haben Sie als Jugendlicher ausgerechnet Bankkaufmann gelernt?

Ich war ein klassischer Schulabbrecher. Mein Klassenvorstand in der HAK hat mir gesagt: „Wenn Sie den letzten Tag nicht mehr kommen, macht das auch nix!“ Das hab ich mir nicht zweimal sagen lassen und bin am letzten Schultag schon in der Wiener Innenstadt unterwegs gewesen, um mir eine Lehrstelle zu suchen. Ich hatte die Worte meines Vaters im Ohr: „Wenn du in eine Bank kommst, wäre das super.“ So bin ich zur „Länderbank“ marschiert. Aber weil ich einen „Dreier“ in „Betragen“ hatte und auch sonst keine besonders guten Noten im Zeugnis, musste mein Vater dort vorsprechen und versichern, dass der Bua eh brav sein wird. Aus Wien hab ich meinen Eltern oft einen kleinen Karton mit Trzesniewski-Brötchen mitgebracht. Das war für sie das Größte!