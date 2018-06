Neues Battle-Royale-Game „SCUM“ steht vor der Tür

Devolver Digital hat auf der E3 in Los Angeles neue Szenen aus seinem neuen Battle-Royale-Shooter „SCUM“ gezeigt und den Start in die Early-Access-Betaphase auf Steam angekündigt. Ab August können sich Spieler den neuen Shooter dort genauer anschauen und selbst in die irre und mit Survival-Elementen angereicherte Spielwelt eintauchen.