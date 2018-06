Verbund bald ganz in oberösterreichischer Hand?

Die Gerüchte, dass Oberösterreichs LH-Vize Michael Strugl (ÖVP) in den Vorstand des zu 51 Prozent staatlichen Verbundkonzerns wechseln könnte, verdichten sich - zumindest scheinen Strugl, sein LH Thomas Stelzer und Verbund-Aufsichtsratschef Gerhard Roiss intensiv darüber nachzudenken. Mit Strugl in einem künftig möglicherweise auf zwei Mann reduzierten Vorstand wäre der Verbund dann ganz in oberösterreichischer Hand - und in „schwarzer“ Hand sowieso. Ob das den Freiheitlichen gefallen kann? Und ob es wirklich in die „neue Zeit“ von Sebastian Kurz und Thomas Stelzer passt, einen regionalen Berufspolitiker in die Spitze eines Energiekonzerns zu hieven? Diese Frage soll sich in der Energiewirtschaft schon mancher stellen, wird in Wien kolportiert. Allerdings kann man Strugl als Energiereferent in der Landesregierung und als Aufsichtsratschef der Energie AG entsprechende Kompetenz wohl nicht absprechen.