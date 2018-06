„Spekulationen“ über Strugls Wechsel in Verbund

Doch noch Dienstort Wien für Strugl?

Weit mehr Geld, das könnte schon wechselmotivierend sein, auch wenn wir Strugl so ein banales Motiv nicht unterstellen wollen. Das andere wäre mehr Lebensqualität, vom Jobprofil her, nicht vom Dienstort, denn der wäre Wien. Für den war Strugl ja 2017 gar als Minister im Gespräch, in der Regierung Kurz/Strache wurde es dann aber doch nichts damit. Andererseits ist da die - in Zeiten der Hochkonjuktur meist positive - Herausforderung durch das Standortressort, das Strugl in der oö. Landesregierung innehat. Unser Tipp also: Strugl bleibt eher in Linz.